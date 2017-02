Sõidusoodustust kontrollitakse iga kord PARANDATUD

Uus piletimüügisüsteem kontrollib veoki sõidusoodustuse õigust automaatselt igal üleveokorral, eelmise vedaja ajal kontrolliti seda vaid kliendilepingu sõlmimisel.

Riigikogu liige Kalle Laanet esitas arupärimise majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simsonile saarte elanike ja ettevõtjate sõidusoodustuste kohta. Laanet ütles, et kuigi soodustuste aluseks olev määrus ei ole muutunud, tõlgendab uus teenusepakkuja seda eelmisest erinevalt.

13 allkirjaga arupärimises soovitakse muuhulgas vastust küsimusele, miks rakendatakse püsielaniku soodustuse andmise määrust kliendile kahjulikumalt kui enne 1. oktoobrit 2016. Laanet ütles Hiiu Lehele, et on pöördunud selle küsimusega nii OÜ TS Laevad kui majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi ning kahel korral ka otse ministri poole, kuid seni ammendavaid vastuseid ei ole antud. Seetõttu jäigi arupärimine viimaseks info küsimise viisiks.

Ka Hiiu maavalitsuses 1. veebruaril toimunud infopäeval esitati küsimusi sõidusoodustuste kohta. Maavalitsuse osakonnajuhataja Aivi Telvik ütles, et erinevus tuleneb sellest, et eelmine vedaja ei kontrollinud iga kord auto registreeringut. “Üks kord sai tehnilise passi alusel lepingu sõlmida ja siis see niinimetatud S-kaart kehtis.” Eelmise vedaja andmetöötlusega võrreldes on praegu erinev ka see, et andmed võetakse iga kord otse andmebaasidest, rahvastikuregistrist, autoregistrist ja äriregistrist ning vastavalt neile selgub ka sooduspileti saamise õigus.

OÜ TS Laevad müügi- ja teenusevaldkonna juht Pille Kauber tunnistas, et määrusest tulenevad hindade tõlgendamised tekitavad ikka veel küsimusi, nii klientide kui ettevõtte töötajate hulgas.

Kauber selgitas, et õigus sooduspiletile on püsielanikul, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Hiiumaa. Soodustuse sõidukile saab püsielanik juhul, kui ta on kantud sõiduki registreerimistunnistusele selle omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana.

Äriühingutel, kelle ettevõtte äriregistrijärgne asukoht on Hiiu maakonnas, on õigus saada sõidukile sooduspilet juhul, kui äriühing on kantud sõiduki tehnilisse passi. Kuivõrd äriühing on seadusega loodud fiktsioon ja ise ei saa oma sõidukit juhtida, antakse sooduspilet automaatselt selle sooduspiletiga äriühingu sõiduki juhile ehk äriühingu töötajale sõltumata sellest, kas juht on püsielanik või mitte.

OÜ TS Laevad juhatuse liige Kaido Padar ütles, et nädalas tuleb praegu üks-kaks päringut, kus keegi näiteks küsib, et ta küll elab saarel, aga läheb naabrimehe autoga mandrile ja kas ta autole sooduspileti ikka saab. Kauber selgitas, et sel juhul juht saab küll sooduspileti osta, aga autopilet on täishinnaga. Padar ütles välja ka oma seisukoha, et tema arvates on õiglane kui sõidusoodustused lähevad neile, kellele need on mõeldud st saareelanikele.

Sildid: piletimüügisüsteem, sõidusoodustus