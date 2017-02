Selgitati minivõrkpalli võitjad

Veebruari alguses mängiti Kärdla põhikooli võimlas välja järjekordsed regionaalsed võrkpalli mini­liiga kohad. Tegemist on mini­liiga esimese etapiga, mille raames selgitatakse välja 15 maakonna ja 5 linna parimad võrkpallivõistkonnad 4.–6. klassi poiste ja tüdrukute seast.

Poiste arvestuses läks võistlustulle koguni seitse võistkonda. Esikoha tõi koju Kärdla I võistkond koos­seisus Kevin Saarnak, Andro Suuster, Johannes Lige, Kristjan Vesingi ja Trevor Püssim. Teiseks tuli Käina I võistkond koosseisus Kermo Platov, Henri Paulus, Anti Tamm ja Karl-Markus Rool ning kolmandaks Lauka kooli poisid Karmo Silm, Trevor Marcus Heido, Kermo Kala, Karl Artur Valk ja Janori Remmelg.

Tütarlaste arvestuses võitsid Lauka tüdrukud Avelin Ruus, Marileen Mänd, Sirle Silm, Riin Lehtla ja Brita Valk, teisele kohale tulid Käina tüdrukud Mari-Liis Toomemäe, Greete-Liis Rünt, May Kane ja Liisu Kase ning kolmandaks Kärdla tüdrukud Maria Eller, Jandra Lisett Uusmaa, Lill Kagadze, Berit Tikenberg ja Anette Lillemäe.

Esikoha võitnud pääsevad edasi regionaalsele turniirile ehk teise etappi, mis toimub 1.–31. märtsini. Hiiumaa kuulub Põhja regiooni koos Tallinna, Harjumaa, Raplamaa ja Läänemaaga. Osaleda saavad esimese etapi võitjad, meie võistlusel poiste arvestuses siis Kärdla I võistkond ja tütarlastest Lauka kooli võistkond.

Minivõrkpall on noortele kohandatud, lihtsustatud võrkpallimäng. Mängu eesmärgiks on saata pall määrustepäraselt üle võrgu nii, et see maanduks vastase väljakupoolele ning takistada palli maandumist oma väljakupoolel. Võistkond tohib palli puudutada kolm korda lisaks puutele sulustamisel, et saata pall vastase väljakupoolele. Minivõrkpallis on lubatud kõik võrkpalli tehnilised võtted peale ülaltpallingu. Kasutada võib ainult alt­pallingut ja käe pealt pallingut.

Mänguväljak on ristkülik mõõtmetega 14×6 meetrit, mis on risti poolitatud 2,10 m kõrguse võrguga. Ründejoon on 2 m kaugusel.

Minivõrkpalli võistkonnas on minimaalselt viis mängijat. Korraga on väljakul neli mängijat – kolm ees ja üks taga, minimaalselt ühe kohustusliku vahetusmängijaga.

Mängitakse kahe geimivõiduni (kolmest geimist parem) – esimesed geimid 25 punktini, otsustav kolmas geim 15 punktini. Mängu võiduks on vajalik kahepunktiline vahe.

Mikroliiga on 1.–3.klassi lastele, miniliiga 4.–6. klassi lastele ning kooliliiga 7.–9. klassi lastele.

Kristi Linkov

MTÜ Hiiumaa Võrkpall

Autor: Kaasautor Veebruari alguses mängiti Kärdla põhikooli võimlas välja järjekordsed regionaalsed võrkpalli mini­liiga kohad. Tegemist on mini­liiga esimese etapiga, mille raames selgitatakse välja 15 maakonna ja 5 linna parimad võrkpallivõistkonnad 4.–6. klassi poiste ja tüdrukute seast.

Poiste arvestuses läks võistlustulle koguni seitse võistkonda. Esikoha tõi koju Kärdla I võistkond koos­seisus Kevin Saarnak, Andro Suuster, Johannes Lige, Kristjan Vesingi ja Trevor Püssim. Teiseks tuli Käina I võistkond koosseisus Kermo Platov, Henri Paulus, Anti Tamm ja Karl-Markus Rool ning kolmandaks Lauka kooli poisid Karmo Silm, Trevor Marcus Heido, Kermo Kala, Karl Artur Valk ja Janori Remmelg.

Tütarlaste arvestuses võitsid Lauka tüdrukud Avelin Ruus, Marileen Mänd, Sirle Silm, Riin Lehtla ja Brita Valk, teisele kohale tulid Käina tüdrukud Mari-Liis Toomemäe, Greete-Liis Rünt, May Kane ja Liisu Kase ning kolmandaks Kärdla tüdrukud Maria Eller, Jandra Lisett Uusmaa, Lill Kagadze, Berit Tikenberg ja Anette Lillemäe.

Esikoha võitnud pääsevad edasi regionaalsele turniirile ehk teise etappi, mis toimub 1.–31. märtsini. Hiiumaa kuulub Põhja regiooni koos Tallinna, Harjumaa, Raplamaa ja Läänemaaga. Osaleda saavad esimese etapi võitjad, meie võistlusel poiste arvestuses siis Kärdla I võistkond ja tütarlastest Lauka kooli võistkond.

Minivõrkpall on noortele kohandatud, lihtsustatud võrkpallimäng. Mängu eesmärgiks on saata pall määrustepäraselt üle võrgu nii, et see maanduks vastase väljakupoolele ning takistada palli maandumist oma väljakupoolel. Võistkond tohib palli puudutada kolm korda lisaks puutele sulustamisel, et saata pall vastase väljakupoolele. Minivõrkpallis on lubatud kõik võrkpalli tehnilised võtted peale ülaltpallingu. Kasutada võib ainult alt­pallingut ja käe pealt pallingut.

Mänguväljak on ristkülik mõõtmetega 14×6 meetrit, mis on risti poolitatud 2,10 m kõrguse võrguga. Ründejoon on 2 m kaugusel.

Minivõrkpalli võistkonnas on minimaalselt viis mängijat. Korraga on väljakul neli mängijat – kolm ees ja üks taga, minimaalselt ühe kohustusliku vahetusmängijaga.

Mängitakse kahe geimivõiduni (kolmest geimist parem) – esimesed geimid 25 punktini, otsustav kolmas geim 15 punktini. Mängu võiduks on vajalik kahepunktiline vahe.

Mikroliiga on 1.–3.klassi lastele, miniliiga 4.–6. klassi lastele ning kooliliiga 7.–9. klassi lastele. Kristi Linkov

MTÜ Hiiumaa Võrkpall

Sildid: Võrkpall