Sadamad valmimas, operaatorit otsitakse

Veebruari keskpaigaks laekus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kaks pakkumist opereerimiseks Sõru–­Triigi liinil praegu Baltic Workboatsi tehases Saare­maal valmiva parvlaevaga Soela.

Korraga küsiti pakkumised kolmele liinile. Sõru–Triigi, Ringsu–Roomassaare ja Ringsu–Pärnu liinide opereerimis­hankel esitasid pakkumise AS Kihnu Veeteed ning ühishinnaettepanekuna AS Saaremaa Laevakompanii ja OÜ Tuule Liinid.

Kolmas hankel osalema kutsutu OÜ TS Laevad loobus konkureerimast. Täiendavalt teatas ministeerium, et kutse esitati ka OÜle Nordic Jetline, mis oma hinnaettepaneku ministeeriumile samuti esitamata jättis.

Saaremaa ja Hiiumaa vahelist laevaühendust hakkab kevadest teenindama uus parvlaev Soela. Laev on praegu Nasval ning selle ehitus on graafikus, alus tuleb üle anda 26. aprillil. Uue laeva puhul on arvestatud just selle liini navigatsioonitingimusi ja ka kohalikke vajadusi: tõrgeteta ühenduse pidamiseks aastaringselt on laeval jääklass. Korraga mahub pardale kuni 200 sõitjat ja kuni 22 sõiduautot või kaks veoautot.

ASi Saarte Liinid hallatavates Sõru ja Triigi sadamates käib kokku 3 miljoni euro ümber maksma minev uuendus­töö, et sadamad oleksid uue laeva tulekuks valmis. Ettevõtte juhatuse liige Jaanus Tamkivi ütles Hiiu Lehele, et ehitaja on lubanud töödega aprilliks ühele poole saada.

“1. maist peaks siis Eesti kahe suurema saare vahel sõitma uus laev ja see saab silduda värskelt remonditud sadamates – ühendus Saaremaa ja Hiiumaa vahel saab olema uue kvaliteediga,” lausus Tamkivi.

Autor: Peep Lillemägi Veebruari keskpaigaks laekus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kaks pakkumist opereerimiseks Sõru–­Triigi liinil praegu Baltic Workboatsi tehases Saare­maal valmiva parvlaevaga Soela.

Korraga küsiti pakkumised kolmele liinile. Sõru–Triigi, Ringsu–Roomassaare ja Ringsu–Pärnu liinide opereerimis­hankel esitasid pakkumise AS Kihnu Veeteed ning ühishinnaettepanekuna AS Saaremaa Laevakompanii ja OÜ Tuule Liinid.

Kolmas hankel osalema kutsutu OÜ TS Laevad loobus konkureerimast. Täiendavalt teatas ministeerium, et kutse esitati ka OÜle Nordic Jetline, mis oma hinnaettepaneku ministeeriumile samuti esitamata jättis.

Saaremaa ja Hiiumaa vahelist laevaühendust hakkab kevadest teenindama uus parvlaev Soela. Laev on praegu Nasval ning selle ehitus on graafikus, alus tuleb üle anda 26. aprillil. Uue laeva puhul on arvestatud just selle liini navigatsioonitingimusi ja ka kohalikke vajadusi: tõrgeteta ühenduse pidamiseks aastaringselt on laeval jääklass. Korraga mahub pardale kuni 200 sõitjat ja kuni 22 sõiduautot või kaks veoautot.

ASi Saarte Liinid hallatavates Sõru ja Triigi sadamates käib kokku 3 miljoni euro ümber maksma minev uuendus­töö, et sadamad oleksid uue laeva tulekuks valmis. Ettevõtte juhatuse liige Jaanus Tamkivi ütles Hiiu Lehele, et ehitaja on lubanud töödega aprilliks ühele poole saada.

“1. maist peaks siis Eesti kahe suurema saare vahel sõitma uus laev ja see saab silduda värskelt remonditud sadamates – ühendus Saaremaa ja Hiiumaa vahel saab olema uue kvaliteediga,” lausus Tamkivi.

Sildid: parvlaev, soela, Sõru–­Triigi, TS Laevad