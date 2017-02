Regionaalameteid ei tule

Eelmisel aastal tegid Hiiumaa, Saaremaa ja Läänemaa maavanemad vabariigi valitsusele ettepaneku, et maavalitsuste asemele moodustataks regionaalametid, millest üks võiks olla nn Läänemaaga laiendatud Saarte regioon.

Ettepaneku taustaks oli, et need maa­konnad ei soovi ühineda regiooniks keskusega Pärnus, mis pole eelnimetatud maakondade jaoks kunagi olnud tõmbekeskuseks.

Eile ütles maavanem, et ettepanekut moodustada eraldi regioon saartest ja Läänemaast, toetas riigihalduse minister Mihhail Korb ja tema viis ettepaneku ka oma toetusega valitsuskabinetti, kuid valitsuskabinet otsustas siiski regionaalameteid mitte moodustada.

Jaanuaris, kui valitsus tegi otsuse maavalitsused laiali saata, ütles riigihalduse minister Mihhail Korb rahvusringhäälingule, et maavalitsuste kohalikud ülesanded antakse üle omavalitsustele, riiklikud ülesanded ministeeriumidele ja olemasolevatele ametitele.

Ehk pole siis regionaalametit tõesti vaja, eriti kui arvestada, et maakonnad riikliku haldamise üksustena säilivad ka peale maavalitsuste likvideerimist.

Valitsus leidis, et reformijärgselt saavad kohalikud omavalitsused hakata tegelema maakonna arendustegevuse kavandamisega ja maakondliku koostöö koordineerimisega, rahvastikutoimingutega, täiendavate kultuuri­valdkonna ülesannetega ning suunata piirkonna ühistransporti.

Mis aga juhtub juhul, kui Hiiumaa oma­valitsuste ühinemine üheks ülesaareliseks omavalitsuseks takerdub kohtuvaidlustesse ja 1. jaanuariks 2018 pole seda veel sündinudki?

Emmastest tuli täna taas teade, et soovitakse jätkata iseseisva omavalitsusena. Karta on, et sama teatatakse peagi Pühalepa vallast.

Kas 1. jaanuarist võtab maavalitsuse ülesanded sel juhul üle Hiiumaa vald?

17. jaanuar 2017