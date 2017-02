Rahvahääletus kui tööriist

Emmaste vallavolikogu kavatseb küsida rahvahääletusel, kas vallarahvas on nõus teiste valdadega ühinema või eelistab pigem iseolemist.

Ülehiiumaalist rahvahääletust, kas lubada meie rannikumadalikele suurt mere­tuuleparki, pakub võimalusena välja ka Hiiu Lehe lugeja Rinno Lige.

Merre rajatava tuuleelektrijaama puhul on tegu suure tehnorajatisega, mille mõju kestab aastakümneid – miks mitte küsida rahva arvamust. Seda enam, et selged erimeelsused meretuulepargi pooldajate ja vastaste näol on olemas ja kummalgi osapoolel on oma argumendid.

Küsitlustulemuste teadasaamise järel saaks otsa ehk ka see lõputu vaidlus, millisele väitele koguti allkirju 2009. aastal. Kas sellele, et hiigeltuuleparke ei taheta Hiiumaa rannikumerre või Eesti rannikumerre ja kas allkirju oli ikka 8000 või oli vähem või rohkem.

Ja kui Emmaste volikogu liikmed soovivad saada ühinemisotsuse või iseseisvana jätkamise otsuse tegemiseks kindlamat taga­põhja, miks siis mitte?

Riigikogu esimees Eiki Nestor on küll hoiatanud, et rahvahääletuse tulemus võib sõltuda küsimuse sõnastusest või korraldatud kampaaniast ning populistide käes võib rahvahääletus muutuda ohtlikuks relvaks demokraatia enda vastu.

Teisalt annab Nestor ka lihtsad juhised puhuks, kui rahvahääletus korraldatakse – valijate ja hääletajate otsus on demokraatias püha ja alati tark – seda ei kritiseerita. Küsimus, mis esitatakse, peab aga võimaldama hääletajal vastata “jah” või “ei”.

14. veebruar 2017