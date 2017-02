PRIIT RAUNISTE

Triigi sadamas on valmis ja nädal aega katsetamisel olnud uus kaldaramp. Kasutusluba sel veel pole. Sõru sadamas pole tööjärg veel nii kaugele jõudnud. Hiiumaa–Saaremaa vahelist laevaliini teenindama hakkava parvlaeva Soela tulekuni on veel aega. Ehitus­töid teeb AS BauEst koostöös ASiga Kuressaare Ehitus. Triigi sadama ehitustööde maksumus on 1,8 miljonit eurot, Sõru sadama tööde maksumus 1,2 miljonit eurot. Uue laeva tulekuks vajalikud ehitus­tööd peavad valmima aprillis, laev liinile jõudma maikuus.