Musta laega saalist Kassari kadakate vahele

Hiiumaa saab uue väärika kultuurisündmuse – Jaan Krossi kirjandusauhinda hakatakse välja andma Kassari saarel, kus nimekas kirjanik armastas koos perega suvesid veeta.

Autor: Harda Roosna erakogu



Sildid: Jaan Kross, kirjandusauhind