Millal ja kuidas valiti esimesed Hiiumaa parimad sportlased?

Sellise küsimusega pöördusid minu poole mitmed spordi­huvilised eelmise aasta lõpus, kui taas kord valiti Hiiumaa parimaid sportlasi.Alguse parimate sportlaste tunnustamisele pani ajaleht Noorte Hääl 1955. aastal, kui selgitas lehelugejate abil välja populaarseima sportlase Eestimaal. Selleks osutus kuulitõukaja Feliks Pirts.Noorte Hääle eeskujul alustasid ka paljud rajoonid oma parimate selgitamist, nende hulgas ka Hiiumaa rajoon. 1957. a septembrikuus otsustas Hiiumaa Jõu rajooni­nõukogu presiidium koos ajalehega Nõukogude Hiiumaa korraldada rahvaküsitluse populaarseima sportlase välja­selgitamiseks. Selleks anti lugejatele aega 15. novembrist kuni 15. detsembrini.Toimetusele laekus 146 kirja, milles anti hääli 12 sportlasele. Kõige enam hääli said kergejõustiklased: noorteklassist tunnustati Hillar Ellerit, Silvi Risti ja Helgi Sõstart, täiskasvanutest Aavo Lindu, Jaan Riisenbergi, Uno Kangurit ja Lembit Sauerit. Hääli said veel kolm laua­tennisisti: Miralda Köök, Melone Piil ja Mati Heinapuu; laskur Ervin Norgan ja maletaja Heldur Võsa. Kõige rohkem hääli – 55 anti Kärdla keskkooli abituriendile Hillar Ellerile, kes valiti seega Hiiumaa esimeseks populaarseimaks sportlaseks.Kui võrrelda tolleaegseid sportlikke tulemusi tänapäevastega, siis on need ka kaasajal täiesti arvestatavad, näiteks Hillar Elleri kaugushüppe tulemus 6.45 ja 100 m jooksu aeg 11,3.Samas aga, kui 1957. aastal selgitati välja ainult üks populaarseim sportlane, siis 2016. aastal oli eri vanuseklasside tunnustust väärinud sportlaste ja võistkondade arv üle 20.Parim mees- ja naissportlane valiti Hiiumaal esimest korda eraldi 1967. aastal ja parimaks naissportlaseks sai siis Ene Kerves (Mänd).Hiljem on lisandunud parimate sportlaste valimisel eri kategooriad nii spordialade kui vanuseklasside kaupa. Ülevaate möödunud aastate parimatest sportlastest saab Hiiumaa spordiliidu veebilehelt.Tulles aga tagasi 1957. aasta juurde, siis spordiaasta lõpetati piduliku lõpupeoga, milleks hangiti raha spordi­õhtute korraldamisega Palade, Lauka ja Kõpu rahvamajas. Huvi oli väga suur ja saalid rahvast täis.Seega möödub tänavu esimese parima sportlase selgitamisest Hiiumaal 60 aastat ja ka spordiaasta lõpetamise üritus võiks olla tavapärasest pidulikum.LEMBIT SAUERspordiveteran