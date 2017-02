Maavanem kandideerib vallavanemaks

erakogu

Reformierakonna juht Hanno Pevkur teatas, et toetab Reformierakonna Hiiumaa esinumbrina praegust maavanemat Riho Rahuoja.“Reformierakonna eesmärgiks Hiiumaal on minna valimisnimekirjaga välja igas ringkonnas ning valimised võita, et tagada parimate ühenduste olemas­olu nii praami-, lennu- kui ka bussiliikluses. Väga oluline on ka avalike teenuste, seal­hulgas eriti arstiabi kättesaadavuse tagamine,” ütles Rahuoja.Tema sõnul suureneb seoses maavalitsuste ülesannete minekuga kohalikule omavalitsusele viimase vastutus avalike teenuste osutamisel ja tagamisel märgatavalt.Reformierakond andis avastardi sügisesteks kohalike omavalitsuste valimisteks veebruari algul, st kaheksa kuud enne valimisi.