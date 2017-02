Lapsed ja leib sündigu saarel

On kaks tähtsat asja, mida tuleb kindlasti teha Hiiumaal – hiiu tited peavad tulema ilmale just siin ja saarel peab küpsetatama hiiu leiba.

Kuigi hiidlased sooviksid, et saarel oleks nii piima-, liha- kui kalatööstus, on tarbijate ühistu leivatööstus tegelikult ainuke suur toiduainetetööstus. On küll mõned ettevõtjad, kes merest püütud kala ja saare rohumaadel kasvanud liha suupäraseks sätivad, ka kitsejuustu tegijaid leidub, kuid kunagisest võimsast majandussektorist on siiski alles vaid ühisomandis Hiiu Pagar.

Leiba küpsetatakse saarel 1909. aasta maikuust ehk 108 aastat saab kohe täis, ühistu tähistab tänavu 110. tegevusaastat.

Küllap sellepärast kogukond seda ka tähtsaks peab – toetas ju kogukondlik LEADER programm päris suure summaga tarbijate ühistu pingutust, et leivatööstust kaasajastada.

Tarbijate ühistu toodang, mida müüakse kauplustes üle kogu Eesti, on ka üks parimaid saare turundajaid. Nagu ka Hiiu Pagari firma­märk – suur käsitsivormitud ja imemaitsev Hiiumaa leib. Selle tööstuslik retsept koostati eelmisel sajandil Kaigutsi külas elanud pereema Elvira Aksli valmistatud koduleiva järgi. “Seda me ei muuda – selle leiva järgi Hiiu

Pagarit ju teatakse,” kinnitab Hiiumaa tarbijate ühistu juhataja Kaja Antons.

Sel suvel sõidab Hiiumaa ja mandri vahet kaks uut ja suurt laeva – kõik, kes tahavad, saavad tulla ehtsat hiiumaist leiba ostma ja kaema, kuidas väikesed hiidlased kasvavad!

10. veebruar 2017