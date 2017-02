Lääne-Eesti Turismi juhib Kaia Treier

Päeva rosin

“Tänapäeval, kui arvestatav osa inimestest on harjunud iga aasta alguses aasta­horoskoopi ootama, on väga tähtis võidelda lapiku maailma teooriate vastu. Seetõttu on mul väga hea meel, et olete panustanud lisaks igapäevasele teadustööle ka teadusest rääkimisse.”

Vabariigi president Kersti Kaljulaid noore teadlase preemiate kätteandmisel Kadriorus 6. veebruaril 2017