Jäärajasõitu saab lihvida Tikka lahel

Nädalavahetus on saabumas ning Hiiumaa ralliklubi kutsub osalema jäärajavõistlusel. Jäärajal saab võidu kihutada laupäeval, 18. veebruaril kella 12–17ni Kõlunõmmel Tikka lahel. Võistlusklassideks on noored, naised ning esi-, taga-, ja nelikveolised autod. Ka eelmisel nädalavahetusel peeti sealsamas jääraja­võistlus ja siis osales 26 võistlejat. “Võistlejad on inimesed, kellele meeldib autodega tegeleda ja nendega sõita,” ütles üks korraldajatest Marko Eespakk. Tema sõnul on jääsõiduoskusi ohutum lihvida merejääl kui Selveri parklas.

Jää paksus Tikka lahel on umbes 25 sentimeetrit, aga kuna laht on küllalt madal, on see kohati ka põhjani läbi külmunud. “Kukkuda pole kuhugi,” kinnitas Eespakk.

Jäärajavõistluse korraldavad Hiiumaa ralli­klubi liikmed.

Sildid: jäärada, Jäärajasõit, jääraja­võistlus