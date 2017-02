Ilmajaama hooned lähevad RKASile

Vabariigi valitsus andis keskkonnaministeeriumile loa anda riigi kinnisvara aktsiaseltsile (RKAS) üle Kalana külas Välja kinnistul asuva vana Ristna meteoroloogiajaama hoone, mis kasutuseta 2000. aastast. Keskkonnaagentuuri (KAUR) haldus- ja tehnikaosakonna juhataja Avo Sipelgas ütles, et Kalana külas oli nende kasutuses kaks kinnistut, millega eelmisel aastal tehti maatoiminguid. Kinnistud antakse RKASile üle aasta jooksul, kuna KAUR seoses automaatjaamadele üleminekuga neid enam ei vaja. “Enne vajalikke maatoiminguid ei olnud võimalik üleandmist algatada, sest RKAS võtab üle ainult hoonestatud kinnistuid. Samuti kasutas Telia meie hoonet oma piirkondliku sidekeskuse tarbeks, mis eelmise aasta lõpus demonteeriti,” põhjendas Sipelgas.

Ristna merejaama viimase vaatleja koondas keskkonna­agentuur 1. jaanuaril 2014. Siis asus vaatlejate tööruum juba nõukogude ajal ehitatud ja ilmajaama töötajatele mõeldud kortermajas, mis nüüd samuti RKASile üle antakse. Sipelgas ütles, et kui hooneid riigiasutustel vaja ei lähe, siis RKAS võõrandab need.

Automaatika võttis suuremalt osalt Ristna merejaama ilmavaatlejatelt töö üle juba 2003. aastal. Regulaarseid ilmavaatlusi Ristna ilmajaamas alustati 94 aastat tagasi

Autor: Harda Roosna Vabariigi valitsus andis keskkonnaministeeriumile loa anda riigi kinnisvara aktsiaseltsile (RKAS) üle Kalana külas Välja kinnistul asuva vana Ristna meteoroloogiajaama hoone, mis kasutuseta 2000. aastast. Keskkonnaagentuuri (KAUR) haldus- ja tehnikaosakonna juhataja Avo Sipelgas ütles, et Kalana külas oli nende kasutuses kaks kinnistut, millega eelmisel aastal tehti maatoiminguid. Kinnistud antakse RKASile üle aasta jooksul, kuna KAUR seoses automaatjaamadele üleminekuga neid enam ei vaja. “Enne vajalikke maatoiminguid ei olnud võimalik üleandmist algatada, sest RKAS võtab üle ainult hoonestatud kinnistuid. Samuti kasutas Telia meie hoonet oma piirkondliku sidekeskuse tarbeks, mis eelmise aasta lõpus demonteeriti,” põhjendas Sipelgas.

Ristna merejaama viimase vaatleja koondas keskkonna­agentuur 1. jaanuaril 2014. Siis asus vaatlejate tööruum juba nõukogude ajal ehitatud ja ilmajaama töötajatele mõeldud kortermajas, mis nüüd samuti RKASile üle antakse. Sipelgas ütles, et kui hooneid riigiasutustel vaja ei lähe, siis RKAS võõrandab need.

Automaatika võttis suuremalt osalt Ristna merejaama ilmavaatlejatelt töö üle juba 2003. aastal. Regulaarseid ilmavaatlusi Ristna ilmajaamas alustati 94 aastat tagasi

Sildid: automaatjaamad, ilmajaam, kalana, meteoroloogiajaam