Hiiu valla allasutused taasiseseisvuvad

Hiiu vallavalitsuse 16. veebruari istungil on arutlusel eelnõu, mille vastuvõtmise korral saavad Kõrgessaare lasteaiast ja Kõrgessaare vaba aja keskusest taas iseseisvad asutused.

Eelnõu esitajad Artur Valk ja Ants Vahtras soovivad taastada olukorra enne valla allasutuste liitmist 2015. a sügisel. Enne seda olid 2013. aastal liitunud Kärdla linna ja Kõrgessaare valla allasutused iseseisvad, kuigi Hiiu vallavalitsuse hallatavad asutused. “Nii oli ka Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ühinemislepingu mõte,” rõhutatakse seletuskirjas.

Lisaks märgitakse, et Hiiu valla ja Käina valla ühinemislepingus on kirjas, et osavallad sh ka Kõrgessaare tegelevad hallatavate asutuste (v.a haridusasutused) töö koordineerimisega oma osavallas. Kui aga Kõrgessaare osavallas pole iseseisvaid asutusi, pole seal ka võimalik juhtimist ja koordineerimist korraldada. “See asetaks Kõrgessaare osavalla oluliselt nõrgemale positsioonile kui teised osavallad,” märgitakse seletuskirjas.

2015. aastal viisid tollane Hiiu vallavalitsus ja volikogu kahe valla allasutused ühise juhtimise alla, kuigi ühinemis­lepingus oli kirjas asutuste loetelu, mis ühinemise järel tööle jäävad.

Vallavalitsuse katse liita Lauka põhikool Kärdla kooliga ning tollase vallavanema Georg Linkovi katsed kangutada Lauka põhikooli direktor Märt Rannast ametist ebaseaduslikul ja ebademokraatlikul viisil, päädisid 1. oktoobril 2015 vallavalitsuse juures korraldatud meeleavaldusega ja vallavanema umbusaldamisega.

Autor: Harda Roosna

