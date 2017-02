…et me oma inimesi ei kaotaks

Tänases lehes räägib äsja maakonna teenete­märgi saanud maavalitsuse töötaja Ermo Mäeots, et on oma elus pööramas uut lehekülge ja omandamas uut eriala. Kui ta sellel erialal Hiiumaal tööd ei leia, on ta valmis ka mandrile minema. Õnneks jääb tema kodu ja pere siia ning ta lubab saare kultuuriasjadele edaspidigi õla alla panna.

Niisugune valik – mida edasi peale hakata – seisab 17 Hiiu maavalitsuse töötaja ees juba järgmisel aastal. Kas kõik nad leiavad nende kvalifikatsioonile vastavat tööd Hiiumaal? Või tuleb neil saarelt lahkuda?

Hiiu Lehe veebis korraldatud väikesele küsitlusele vastates leiab kaks kolmandikku vastanutest, et maavalitsust pole Hiiumaale vaja. Samas neid inimesi oleks meil ju väga vaja. Mida rohkem inimesi saarel, seda ladusam elukorraldus, seda parem meil siin elada.

Vabariigi valitsuse riigireformi kavas on toodud üks võimalus, kuidas riigi töö­kohti maakondadesse juurde saada: see on ette­panek riigipalgaliste töökohtade pealinnast väljaviimiseks. Hiiumaale pakuti maksu- ja tolliameti ITosakonda. Kaugtöö mõttes oleks see ju täitsa tore, aga kas need sobivad inimestele, kes praegu maavalitsuses töötavad?

Riigi lubadus on viia riigireform läbi nii, et allesjäävad riigipalgalised töökohad hajutataks üle Eesti.

Loodetavasti ei jää Hiiumaa kui kõige väiksem ja meretagune maakond selles protsessis vaeslapse ossa.

