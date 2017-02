Emmaste tegutseb, Pühalepa ootel

Vabariigi valitsus leppis neljapäeval kokku, et teeb ühinemis­ettepaneku kõikidele omavalitsustele, mis ei täida haldusreformi 5000 elaniku miinimumkriteeriumi. 22 valitsuses heakskiidetud ettepaneku seas on ka otsus ühendada Emmaste ja Pühalepa vald Hiiumaa vallaga, mis loodi Käina valla ja Hiiu valla ühinemisel.

Rahandusministeerium teeb omavalitsustele ühinemis­ettepanekud hiljemalt 15. veebruariks.

Emmaste vallavolikogu aseesimees Hergo Tasuja ütles, et nüüd on vallavolikogul kolm kuud, et hiljemalt

15. maiks esitada valitsuse ettepaneku kohta maavanemale omapoolne arvamus.

Kevade poole kavatseb Emmaste volikogu korraldada ka ühinemisteemalise rahvahääletuse. Seni on Emmaste valla eri otstes peetud neli rahvakoosolekut ja viies algab homme, 15. veebruaril kell 18 valla vaba aja keskuses. Tasuja ütles, et senistelt kokkusaamistelt on kõlama jäänud toetus valla iseseisvana

jätkamisele: “Ühinemise vastuargumendid, mida esile tuuakse, on Kärdla sadama kriminaalmenetlus ja ka Hiiu vallavalitsuse maja rendiasjad.”

Pühalepa vallavolikogu aseesimees Antti Leigri ütles, et nende volikogu edasised sammud sõltuvad suuresti sellest, millised on ühinemisettepanekus toodud põhjendused ja kui detailselt need lahti kirjutatakse. “Vastavalt sellele me oma otsused kujundame,” ütles Leigri.

Sel nädalal toimuvad Pühalepa vallavolikogu komisjonid, kus teema on päevakorral. Leigri lisas, et samuti hoitakse tihedat kontakti paarikümne omavalitsusega üle Eesti, mis praeguseks on samas olukorras nagu Pühalepa ja Emmaste vald.

Sildid: Haldusreform, Omavalitsus, ühinemis­ettepanek