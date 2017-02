Efektiivne lõks

Lõks, millesse tollased linnajuhid ja volinikud Kärdla linna 2008. aastal juhtisid, on täiesti uskumatult kallis. Ja efektiivne. Siple, kuidas sipled, välja ei saa.

Katsed maja omanikult välja osta on liiva jooksnud. Põhjuseks, et müüja ja ostja pakutud hinna erinevus oli kahekordne.

Miks? Aga loomulikult sellepärast, et vald maksab Kärdlas asuva kinnisvara eest absurdselt kõrget üürihinda.

Mida tähendab see, et senine omanik oma Hiiumaa mõistes hinnalise lüpsilehma maha müüs, saame ehk peagi teada.

Ehk tilgub kusagilt välja info, kui palju see tehing tegelikult maksis, kuid kas vald sellepärast veel lõksust pääseb, pole teada. Uue omaniku repliik – “Alles ostsin.” – on ju päris kõnekas.

Karta on, et vallal tuleb jätkuvalt igal aastal kopsakas summa maksumaksja rahast üüri­rahaks kulutada. Lepingut lõpetada ei saa, sest siis tuleb sisuliselt kogu ülejäänud rendiraha korraga maksta. Ja kui leping 25 aasta pärast lõppeb, peab vallavalitsus oma ruumidest lahkuma.

Loodetavasti on neil, kes omavalitsuse sellesse lõksu meelitasid, vähemalt häbi. Ja loodetavasti kestab see häbi nii kaua, et nad ei julge sügisestel kohaliku omavalitsuse valimistel enam kandideerida.

Maavanem andis juba valimiste avalöögi. Tänase lehe veergudel on kirjas tema lubadus, et kui Reformierakond Hiiumaal valimised võidab, tagab see “parimate ühenduste olemasolu nii praami-, lennu- kui ka bussiliikluses”.

Huvitav, miks seda ei õnnestunud teha siis, kui Reformierakonna valitsus riiki ja maavanem maavalitsust juhtis?

7. veebruar 2017