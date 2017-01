Vald toetab ajalooliste küla­nimede taastamist

Hiiu vallavalitsus algatas lähtuvalt vallavalitsusele esitatud ettepanekust Kiduspe ja Mägipe küla­nimede muutmise.

Eelnõuga saab 16.–23. jaanuarini tutvuda Hiiu vallavalitsuses Keskväljak 5a ja www.hiiuvald.ee

Kõigil eelnimetatud territooriumi­osal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus kahe nädala jooksul esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste.

“Selgitusena on kirjutatud põhjendus, lähtudes nii keelelistest aspektidest kui ka ajaloolisest järjepidevusest. Vallavalitsus leiab, et sellise nimemuutmise taotlus on põhjendatud ning edastab selle vallavolikogule otsustamiseks,” seisab eelnõu seletuskirjas.

Külanime muutmise algatas Kiduspe külas toimunud 14. Kõpu poolsaare külade päeva korraldustoimkond. Kava esitleti külade päeval, kus oma allkirja ajalooliste külanimede taastamiseks andis 83 osalejat, vastu oli üks.

Taotluse ajalooliste külanimede taastamiseks kujul Kiduspäe ja Mägipäe esitas Kõpu külaseltsi Valguskiir juhatuse liige Harda Roosna.

Üldjuhul toetab Kohanime nõukogu ajalooliste nimede taastamist.

Autor: Hiiu Leht Hiiu vallavalitsus algatas lähtuvalt vallavalitsusele esitatud ettepanekust Kiduspe ja Mägipe küla­nimede muutmise.

Eelnõuga saab 16.–23. jaanuarini tutvuda Hiiu vallavalitsuses Keskväljak 5a ja www.hiiuvald.ee

Kõigil eelnimetatud territooriumi­osal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus kahe nädala jooksul esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste.

“Selgitusena on kirjutatud põhjendus, lähtudes nii keelelistest aspektidest kui ka ajaloolisest järjepidevusest. Vallavalitsus leiab, et sellise nimemuutmise taotlus on põhjendatud ning edastab selle vallavolikogule otsustamiseks,” seisab eelnõu seletuskirjas.

Külanime muutmise algatas Kiduspe külas toimunud 14. Kõpu poolsaare külade päeva korraldustoimkond. Kava esitleti külade päeval, kus oma allkirja ajalooliste külanimede taastamiseks andis 83 osalejat, vastu oli üks.

Taotluse ajalooliste külanimede taastamiseks kujul Kiduspäe ja Mägipäe esitas Kõpu külaseltsi Valguskiir juhatuse liige Harda Roosna.

Üldjuhul toetab Kohanime nõukogu ajalooliste nimede taastamist.

Sildid: ajalooliste, küla­nimede, taastamine