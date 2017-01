Vabadussõja relvarahu aastapäev

Täna, 3. jaanuaril tähistatakse Vabadussõja relva­rahu aastapäeva. Kell 10.30 rivistuvad Kaitse­liidu Lääne maleva Hiiumaa malevkonna kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noored kotkad ja kodutütred Kärdla kiriku juures asuva Teises maailmasõjas langenute mälestusmärgi juurde.

Hiiumaa malevkonna pealik leitnant Mart Reino kutsub linnakodanikke kiriku juurde, et Vabadussõjas langenuile lillede või küünaldega austust avaldada.

Relvarahu aastapäeva tähistatakse vaikuseminutiga raadioprogrammides ja laevaviledega sadamates, kirikukellade helinaga üle kogu Eesti, helisevad ka kõik Hiiumaa kirikute kellad. Kaitseväe üksused ja Kaitseliidu malevad asetavad pärjad Vabadussõja mälestussammastele üle terve Eesti. Hiiumaa on ainus maakond, kus Vabadus­sõja mälestussammas on alles loomisel, see püstitatakse Pühalepa kiriku juurde.

Sildid: Vabadussõja relvarahu aastapäev