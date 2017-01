Tubli töö!

Alexela Oil kommunikatsioonijuht Norbert Kaareste andis Tohvri hooldekodule üle ette­võtte klientide tuhandeeurose annetuse ja ütles, et talle jäi hooldekodust hea üldmulje: maja puhas ja ilus. Annetuse üleandmisest oli tehtud pidulik, banketi ja kingitusega meelde­jääv sündmus.

Kaks ja pool aastat Tohvri hooldekeskust juhtinud Elge Härma meenutas teisipäeval aega, mil tema hooldekeskusesse tööle tuli. Tema esimene töö oli otsida kliente, et hoolde­kodu voodikohad ikka täis saada. Nüüd on üle 40 inimese ootejärjekorras. Võib järeldada, et uus juhataja teeb nii head tööd, et oma eakaid usaldatakse Tohvrile hooldusele anda.

Tohvril on nii mõndagi muutunud lisaks sellele, et maja on ilus ja uus. Eakate päevi sisustatakse tegevusterapeutide ja esinejate abiga, töötajad käivad õppimas ja hooldajate kutsevõistlusel.

Kampaania, et koguda annetusi 20 hoolde­kodu elaniku voodi väljavahetamiseks, oli suur töö, kestis peaaegu aasta ja sugugi ei kukkunud kogu vajaminev summa, ligi 15 000 eurot korraga kätte. Juhataja jätkas visalt ja aasta lõpuks oli raha koos.

Nüüd on käima pandud uus korjandus, sest kui pead suure osa oma allesjäänud elu­päevadest voodis veetma, on väga tähtis, et see oleks mugav. Voodeid aga on Tohvril üle poolesaja.

Hiiu Leht kutsub häid inimesi, kel see võimalik, toetama Tohvri hooldekeskust ja sealseid asukaid.

13. jaanuar 2017