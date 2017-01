Tõllu ristiemaks saab noor õpetaja

Parvlaeva Tõll ristiemaks saab Kuressaare gümnaasiumi noor ja aktiivne klassiõpetaja Lelet Aavik. Ristiema valis Saare maavalitsus. Tallinna sadama kodulehel kirjutatakseLeleti tutvustuseks, et ta on hea näide noorest saar­lasest, kes pärast teadmiste ja kogemuste omandamist leidnud tee tagasi kodu­saarele, et seal kohaliku elu arengusse panustada.Tõll ristitakse 21. jaanuaril kell 11 Kuivastu sadamas.