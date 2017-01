Tõll hakkab sel nädalal Poolast liikuma

Parvlaeva Tõll vastuvõtmine Poola Remontowa tehases saab teoks jaanuari esimesel nädalal. Jaanuari teises pooles läheb laev Virtsu–Kuivastu liinile.

Laev loodeti vastu võtta veel enne jõule, ent need plaanid läksid vett vedama ja meeskond toodi pühadeks Eestisse tagasi. Jõulu teisel pühal läks osa meeskonnast tagasi Poola, ülejäänud järgnevad neile kohe uue aasta esimestel päevadel, nii et nädala pärast saab Tõll Poolast liikuma.

“Laeva vastuvõtmine selgub lähipäevil. Ilma laevata ei tahaks mehi enam koju tuua,” ütles TS Laevad juhatuse liige Kaido Padar ERR.ee-le. Plaani järgi hakkab Tõll Poolast 5.–6. jaanuaril tulema, teekond kestab kaks päeva.

Parvlaev Tiiu jõuab jaanuari esimesel nädalal vee­katsetuste faasi, mis kestavad kuni poolteist kuud. Kui kõik kulgeb plaanikohaselt, hakkab Tiiu veebruari keskel Eesti poole sõitma ja on kohal märtsi keskpaigaks. Piret peaks Eestisse jõudma märtsi lõpuks.

“Plaan on, et kõik laevad on märtsi lõpuks liinil,” ütles Kaido Padar ERR uudistele.

Toimetas HARDA ROOSNA

Sildid: laevatehas, parvlaev, poola, Tõll, vastuvõtmine