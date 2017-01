Toimetuse uue aasta soovid

Tänases lehes tervitavad Sind, lugupeetud lugeja, toimetuse töötajad. Meil on suur rõõm alustada uut aastat koos teiega ja teatada, et sel suvel, täpselt 20. juunil möödub Hiiu Lehe asutamisest 20 aastat.

20aastane inimlaps on juba tubli paar aastat olnud täiskasvanu. Ka ajaleht kui organisatsioon on nende aastatega palju õppinud ja kogenud.

Oleme tänulikud oma lugejatele, kes on olnud koos meiega, andnud tagasisidet kas siis tänu või kriitika kujul, saatnud kaastöid, aga ka klientidele, kes meie lehes kuulutanud ja reklaaminud. Ei saa me ju üle ega ümber sellest, et kusagilt peab tulema raha trükikuludeks ja lehtede kojukandeks, aga ka toimetuse töötajate palkadeks. Nii et kokkuvõttes ilmub Hiiu Leht tänu teile.

Loodame, et meie koostöö jätkub. Püüame omalt poolt anda parima, et kajastada meie maakonnas toimuvat ning hoida kõrgel toimetuse lippu, millel kirjas “Kui tahad teada, mis Hiiumaal TEGELIKULT toimub, loe Hiiu Lehte!”

Hiiu Lehe toimetus

6. jaanuar 2017