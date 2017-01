Tiiu läks proovisõidule

TS Laevad

Parvlaev Tiiu, mis valmis Türgis Sefine laevatehases, väljus eile merele proovisõidule, ametlikud merekatsetused algavad pisut hiljem. OÜ TS Laevad kapten-projektijuht Guldar Kivro ütles eile Hiiu Lehele, et plaanis on veeta merel üks pikk päev ning sõidu ajal toimuvad laeva süsteemide ja elektroonika seadistused. “Kohal on suuremate süsteemide tootjad ja tarnijad, kes juba reaalselt töös olevate seadmetega saavad panna paika kõik seaded ja avastada puudusi, kui neid peaks olema,” selgitas kapten Kivro.Järgnevatel päevadel peale eel-merekatsetust kõrvaldatakse leitud vead ja toimub veel seadistamisi ja samal ajal antakse ka viimane lihv viimistlusele.Tallinna sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro lisas, et parvlaev Tõll, mis esialgsete plaanide järgi pidi eile või täna Poola laevatehasest teele asuma, kodureisi veel ei alusta.Hiiumaa liini teenindava parvlaeva Leiger kaptenid on laeva Türgist Eestisse toonud muhulane Hanno Naaber, Viljandimaalt pärit Viktor Rohtla ja hiidlane Aidar Lees-Leesmaa.Lees-Leesmaa läbis tehasekoolitused Poolas Remontowa tehases, kus Tõllu näitel tutvustati uue laeva süsteeme ja varustust. Uute laevade iseloomustamiseks ütles ta, et need on tehnilise poole pealt üsna sarnased eelmiste liinilaevade, Muhumaa, Saaremaa ja Hiiumaaga, seega midagi üllatavat tema jaoks ei ole. Aidar Lees-Leesmaa on aastaid töötanud merenduses erinevatel ametikohtadel. 2015. aasta augustist oli ta parvlaeva Hiiumaa kapten kuni lahkumiseni SLKst mullu detsembris.“See, millised kaptenid milliste laevadega sõitma hakkavad, loksub paika siis, kui kõik uued parvlaevad on kohal,” selgitas Arro, et praegu võivad kaptenid liinidel muutuda.