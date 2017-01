SEB Heategevusfond toetab noori

MTÜ SEB Heategevusfond annab sel aastal välja 50 000 euroses summas õppestipendiume. Pressiteatega saadetud infole täienduseks ütles SEB Heategevusfondi projektijuht Merike Villard, et varasemalt on seda stipendiumi saanud ka vähemalt üks Hiiumaalt pärit neiu, kes õppis ülikoolis.

Kokku on kuue aastaga fondile esitatud üle 1200 õppe­stipendiumi taotluse. Nii mõnedki stipendiaadid on oma tagasisides märkinud, et lisaks rahalisele toele annab igakuine regulaarne toetus neile juurde nii motivatsiooni kui ka usku enesesse.

Õppestipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elanud või elavad noored, kel soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad ja isad, kes on lapsevanemaks saanud enne 19. eluaastat, on stipendiumi taotlemise ajal alla 26aastased ja soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

“Tavapäraselt on 60–70 taotlejat ja enamik taotlustest saab ka rahuldatud kui motivatsioonikiri ja põhjendusdokumendid stipendiumi vajalikkuse kohta on esitatud korrektselt,” ütles Villard.

Toetust võib küsida erinevateks vajadusteks. Näiteks on õppevahendite ühekordse toetuse maksimumsumma 640 eurot, õppemaksutoetust võib poolaasta kohta küsida samuti 640 eurot. Lisaks saab taotleda ka nn isemajandamise raha viieks kuuks, ühe kuu maksimumsumma on 100 eurot. Selle raha eest on võimalik soetada näiteks väiksemaid õppevahendeid või tasuda üüri. Tšekke koguma ei pea, kuid vajadusi tuleb põhjendada ja tagasisideülevaates tuleb kirjutada kokkuvõte, kuidas raha kasutati.

Taotlusi saab esitada kuni 1. veebruarini. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise tulemusel teenitud tulust.

Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks leiab fondi veebilehelt aadressil www.heategevusfond.ee/oppestipendium

Autor: Peep Lillemägi

Sildid: kandideerida, SEB Heategevusfond, stipendium