Raha leiab ikka, inimesi on vaja

Ilmselt veebruaris läheb Põhja-Eesti regionaalhaiglalt taotlus vabariigi valitsusele, et PERH saaks moodustada SA Hiiumaa Haigla. Peagi valmib ka Hiiumaa haigla jätkusuutlikkuse analüüs. Kuigi me ei tea veel, milliseid konkreetseid erilahendusi majandusraskustes sipleva haigla jaoks välja pakutakse, on lootust, et raha leiab kuskilt ikka.

Hullemini on inimestega, st arstidega. Pärast seda kui hulk väga pika, isegi ehk liiga pika töökogemusega Hiiumaa haigla arsti pensionile saadeti, käivad haiglas valves PERHi arstid mandrilt. Ühest küljest on see haiglale väga kulukas, teisalt võib arst tulekust ka keelduda, kui see talle ei sobi.

Õnneks tuli saarele tööle günekoloog ja sünnitusabi tänu sellele siin saarel veel antakse. Ehkki ohtu võib sattuda ka kvaliteetse plaanilise sünnitusabi andmine, kui saarel pole enam pediaatrit.

Ka kõik Hiiumaa perearstid on vanuses 60+ ega taha enam uute arengutega kaasa minna. Üsna loogiline see ju on, aga mis saab perearstindusest edaspidi, pärast seda kui nad pensionile jäävad?

Hiiu Leht on viimasel ajal kirjutanud tublidest noortest meestest, kes saarele elama tulnud, siin oma ettevõtte loonud ja toimetavad edukalt. Tänaseski lehes on üks niisugune lugu.

Anname aina sõnumeid, et kõik on oodatud päriselt saarele kolima, kuid turvalise elu jaoks on kvaliteetne meditsiiniteenus äärmiselt oluline.

Sestap, lugupeetud hiidlased, andke oma panus ja kutsuge oma arstiharidusega lapsi Hiiumaale tagasi.

31. jaanuar 2017