Nööbist kinni

Pühapäeval ei olnud esmaspäeva hommikul Heltermaalt kell 6.30 väljuvale esimesele laevale võimalik broneerida ühtegi kohta. Hommikul sadamasse tulles selgus, et broneeringurivis seisis vaid üks auto. Miks tekkis selline olukord? Kas mõnele reisile ei saagi piletit broneerida?

Vastab TS Laevad Hiiumaa liini teenindusjuht Terje Kaibald: Eelmüügist piletite müümiseks on süsteemile ette antud laeva dokumentatsioonist tulenevad erinevad mahuühikute piirangud, mille täituvuseni on võimalik pileteid e-teenindusest osta. Oleme võtnud hetkel eelduseks, et eelmüügist müüakse välja kuni pool laeva mahust, seda nii rajameetrite ja/või kaalu arvestuses. Esmaspäeval kell 6.30 reisile ei olnud eelmüük enam võimalik, kuna maksimaalne sõidukite kogus kaalu arvestuses oli juba saavutatud. Need olid broneeringureas olnud kuus suurt sõidukit, mis suures osas lubatud kaalu moodustasidki. Oleme sõidukitele süsteemis määratud kaalusid uuesti ümber hindamas ja muutmas, kuna Leigrile lubatud maksimaalne kaal on Regulast väiksem. Mitmetel reisidel, näiteks kell 6.30 väljumisel kui kaubaautosid on palju, saabki kaalulimiit täis.

Ohutuse kaalutlusel ei saa eelmüügist osta pileteid ohtlike veoste reisidele. Ohtlike veoste puhul on piiranguks eelkõige laeval olevate inimeste arv.

