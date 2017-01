Nööbist kinni

Päeva rosin

Püha puu – looduse kingitus

Lugesin Hiiu Lehest, et Kärdla pargist maha saagitavatest puudest on küsimärgi all ka Kärdla kiriku juures kasvav suur lehis. Palun ärge seda tehke!

Arvan, et see puu on looduse ime. Miks nii? Ole hea ja mine seisa kiriku sissepääsu juurde ja vaata seda lehist… Mina, ja nii mõnigi teine inimene, kellele olen rääkinud sellest, imestab väga. Puu on sirgunud kui Kristus ise – oksad-käed laiali laotanud –, kaitstes sind ja kirikut. Ülemised oksad on nagu vanad inimesed, kes läinud igavikuteele, alumised nagu inglitiivad, käed, mis tärkavad igal kevadel uuele elule, kaitstes kirikut ja meid.

Veel olen aastaid tähele pannud ja mõtisklenud, arutanud paljudega, miks selle lehise all on muru tumedam roheline – nagu “juured” lähevad puutüve juurest laiali. Sügise poole, kui ümberringi muru on juba pruunikas, lähevad lehise alt ikka rohelised “juured” laiali. Huvitav, miks?

Siit tekib küsimus: kas keegi teab, kes selle lehise on istutanud ja millal? Kui vana on puu? Kas selle puu juures on tehtud mullatöid, kaevamisi?

Seisa selle puu juures ja tunneta, mida ta sulle tähendab ja jutustab!

VIRVE MAIVEL