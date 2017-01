Need, kes jäid varju

Parvlaeva Leiger lahtiste uste päeval ütles kapten Hanno Naaber, et kogu selle melu sees, mis hilinenud uute parvlaevade ümber on käinud, pole keegi märganud kui head tööd tegi Leigri meeskond, kes laeva Türgist Eestisse tõi.

Sisuliselt sama ütles TS Laevad juhatuse liige Kaido Padar, kes peaaegu aasta olnud avalikkuse teravdatud tähelepanu ja tihti ka turmtule all. “Mina paistan lihtsalt välja, aga teised, need, kes sõidavad tehaste vahet ja on selle murega halliks läinud, ei paista – mina lähen siin halliks, nemad seal – nii ta ongi,” nentis Padar.

Me naerame, kui Ärapanijas parodeeritakse Türgi ja Poola laevaehitajaid, kuid usun, et nemadki püüdsid anda oma parima. Nagu need paljud, kes laevade valmimise nimel tööd on teinud. See, et laevad hilinesid, ei tähenda, et nende töö väärtusetu oleks.

Leiger ja Tõll on kohal, Leiger paljudel juba üle vaadatud, Tõll ristitakse sel laupäeval Kuivastus. Loodetavasti meeldib see saarlastele sama palju kui Tõll hiidlastele.

Leiger on kahtlemata ilus laev ja OÜ Arensburg teenindajad ülipüüdlikud ja lahked. Püüame siis omalt poolt olla viisakad reisijad, hoolida laevapere tööst ning hoida meie oma, hiidlaste laeva. Näiteks ei maksaks valge nahaga kaetud istmele panna saapaid – mine tea, ehk said need kuskil enne poriseks. Õppigem sulgema tõelisi laevauksi ja rõõmustagem selle üle, et lastel on mängimiseks päris oma korrus.

Virisemise asemel hooligem üksteisest. Ka neist, kes ei ole juhtivatel kohtadel ja arvamusliidrid, vaid täidavad iga päev tagasihoidlikult oma kohust.

