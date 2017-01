Lennuühenduses pausi ei tule

Tallinn–Kärdla lennud toimuvad sel aastal aastaringselt iga päev ehk 12 reisi nädalas. Erinevalt eelmistest aastatest kui vedaja vahetus või rahanappus tõi kaasa katkestusi.

Eelmisel aastal tehti liinil 464 reisi, ilma tõttu jäi ära 31.

Lendamise võimalust kasutas 7013 reisijat. “See on hea tulemus, arvestades, et kahel kuul lende ei olnud,” ütles Hiiu maasekretär Piret Sedrik.

Lennuk väljub Tallinnast tööpäeviti 7.30 ja 16.45, Kärdlast 8.15 ja 18.30, laupäeviti Tallinnast 9.30, Kärdlast 10.15, pühapäeviti Tallinnast 16.45, Kärdlast 17.30. Lennujaama viiv buss väljub Kärdla bussijaamast 35 minutit enne ja check-in Kärdla Lennujaamas suletakse 20 minutit enne lennuki väljumist Kärdla lennujaamast.

Õhusõit kestab 30 minutit, ühe suuna pilet maksab 25 eurot.

Aastaringselt on Kärdla liinil 21eurone sooduspilet üle 64aastastele reisijatele, sügava puudega reisijatele ja kahe- kuni kuueaastastele lastele. Alla kahe aasta vanune laps reisib koos saatjaga tasuta. Õpilastele ja üliõpilastele on sama­sugune, 21eurone sooduspilet reisimisel õppeperioodil, s.o alates 1. septembrist kuni 31. maini.

Reisiinfot saab Kärdla lennujaama kassast telefonil 463 1381 ja www.saartelennuliinid.ee, operatiivinfot leiab ka maakonnaportaali www.hiiumaa.ee avalehel.

Autor: Hiiu Leht Tallinn–Kärdla lennud toimuvad sel aastal aastaringselt iga päev ehk 12 reisi nädalas. Erinevalt eelmistest aastatest kui vedaja vahetus või rahanappus tõi kaasa katkestusi.

Eelmisel aastal tehti liinil 464 reisi, ilma tõttu jäi ära 31.

Lendamise võimalust kasutas 7013 reisijat. “See on hea tulemus, arvestades, et kahel kuul lende ei olnud,” ütles Hiiu maasekretär Piret Sedrik.

Lennuk väljub Tallinnast tööpäeviti 7.30 ja 16.45, Kärdlast 8.15 ja 18.30, laupäeviti Tallinnast 9.30, Kärdlast 10.15, pühapäeviti Tallinnast 16.45, Kärdlast 17.30. Lennujaama viiv buss väljub Kärdla bussijaamast 35 minutit enne ja check-in Kärdla Lennujaamas suletakse 20 minutit enne lennuki väljumist Kärdla lennujaamast.

Õhusõit kestab 30 minutit, ühe suuna pilet maksab 25 eurot.

Aastaringselt on Kärdla liinil 21eurone sooduspilet üle 64aastastele reisijatele, sügava puudega reisijatele ja kahe- kuni kuueaastastele lastele. Alla kahe aasta vanune laps reisib koos saatjaga tasuta. Õpilastele ja üliõpilastele on sama­sugune, 21eurone sooduspilet reisimisel õppeperioodil, s.o alates 1. septembrist kuni 31. maini.

Reisiinfot saab Kärdla lennujaama kassast telefonil 463 1381 ja www.saartelennuliinid.ee, operatiivinfot leiab ka maakonnaportaali www.hiiumaa.ee avalehel.

Sildid: lennud, lennuk