Leigri avatud uste päev

Päeva rosin

“Kirjutasin, kuidas käpardlike ametnike koostatud riigihanked viisid naiste tugikeskuste sulgemiseni. Jevgeni Ossinovski, kas mäletad, kui ma juhatasin sind 2015 novembris konverentsil sisse lootusega, et sul on nõrgemate kaitsmisest õige arusaam? Eksisin. Praegu tundub mulle, et sul on ainult kaks teed: 1) teha oma amentnike hulgas korralik puhastus ja võtta naistevastase vägivalla teemal tööle spetsialistid, kes on pädevad. 2) Astuda tagasi, kui sa ei julge teha seda, mis on õige.”

Kirjanik SASS HENNO, FB, 11. jaanuar 2017