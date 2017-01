Laoplatsil põlesid puidujäägid

Reedel, 30. detsembri keskpäeval teatati häirekeskusele tulekahjust Käina vallas Nõmme külas. Teataja sõnul põlesid endisel laoplatsil puidujäägid. Päästjad kustutasid tulekahju.

Kommunikatsioonijuht Kristi Kais ütles, et aastavahetus möödus Lääne päästekeskusele üldjoontes rahulikult. Sündmustest andsid kaalu liiklusõnnetused, tahma­põlengud ja ka sõiduautode põlengud. Lisaks käidi mitmel korral üle regiooni peale uue aasta saabumist kustutamas ilutulestiku pakettide jääke. “Hea meel on selle üle, et ei juhtunud ühtegi traagilist tuleõnnetust! Teeme üheskoos jõupingutusi selle nimel, et neid sellel aastal ei tulegi!” soovis Kais.

Sildid: laoplats, puidujäägid, tulekahju