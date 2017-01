Kohus arutab tuuleenergeetika teemaplaneeringu tühistamise nõuet

Tallinna halduskohus menetleb jaanuari viimasel päeval Emmaste valla, MTÜ Hiiu Tuul ja eraisikute kaebust Hiiu maavanema 2015. aasta 18. augusti korralduse Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Tuuleenergeetika” tühistamiseks.

Vallasekretär Kairi Arunurm selgitas Õhtulehele, et Emmaste vald soovib planeeringu tühistamist, kuna vald peab vajalikuks oma elanike huvide eest seista ja võidelda nende looduskauni elukeskkonna säilimise eest ja ei soovi seetõttu suure võimsusega, 2–3 MW tuulikute, koguvõimsusega 30 MW rajamist Hiiumaale.

Teiseks tõi vallasekretär välja ohu, et Hiiumaa rannikumerre kavandatava võimsa meretuulepargi valmimisel seatakse vald olukorda, kus tuuleparkide ühendamiseks rajatakse Hiiumaa maastikupilti ja Emmaste valla elanikke kahjustavad kõrgepingeliinid ja alajaamad.

Tuuleenergeetika teemaplaneeringu tühistamist nõuab ka MTÜ Hiiu Tuul ja hulk eraisikuid.

Kohtuistung on määratud 31. jaanuarile, kell 10 on arutusel Hiiu Tuule ja eraisikute ühiskaebus, kell 13 on arutusel Emmaste valla kaebus. MTÜ Hiiu Tuul esindaja Inge Talts ütles, et kaebajad olid nõus asja arutamisega kirjalikus menetluses, kui vastustaja soovis kohtuistungit.

Sildid: Emmaste vald, meretuulepark, tuuleenergeetika