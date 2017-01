Kehtima hakkab talvine sõiduplaan

Alates 9. jaanuarist hakkab Rohuküla–Heltermaa liinil kehtima talvine sõiduplaan, mis tähendab, et ühe reisi pikkuseks koos laeva laadimise ja lossimisega on 2 tundi.

TS Laevad müügi- ja teenusevaldkonna juhi Pille

Kauberi sõnul tuleb Hiiumaa liinil aasta esimestel kuudel arvestada laevaliikluses keerulisemate ilmastikutingimuste

ja võimalike jääoludega, mistõttu on mõnede reiside väljumisaegu muudetud, tagamaks sõiduplaani täitmine. “Soodsate ilmaolude korral laevade ülesõiduajad oluliselt ei pikene,” lisas Kauber.

Talveperioodil on riik tellinud TS Laevadelt nädalas kokku mõlemas suunas 42 reisi ehk 84 ülesõitu. Püha­päevast neljapäevani on sõiduplaanijärgselt kuus väljumist kummastki sadamast, reedeti seitse ja laupäeviti viis. Sellisel kujul on talvine sõiduplaan kinnitatud esialgu kuni 19. veebruarini.

Hiiumaa liini teenindab põhilaevana parvlaev Leiger ja lisalaevana Regula. Parvlaeva Leiger maksimaalne mahutavus on 700 reisijat ja 150 sõiduautot ning Regulal 400 reisijat ja 100 sõiduautot.

Sildid: parvlaevad, talvine sõiduplaan