Kärdla post­kontor nädala kinni

Autor: Helja Kaptein Kärdla postkontor on viis päeva, 6.–10. veebruarini suletud. Postiettevõtte Omniva kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv ütles Hiiu Lehele, et Kärdla postkontor on ajutiselt suletud töötaja puhkuse tõttu, kuna väljakoolitatud asendajat võtta ei ole. Kaiv selgitas, et kinnioleku ajal on inimestel võimalik saada oma saadetised kätte kas Käina postkontorist, tellida pakk kirjakandjaga tasuta koju või lasta lisatasu eest suunata sobivasse pakiautomaati. Lisatasu võetakse, kuna paki ümbersuunamine pakiautomaati on lisateenus. Küll aga on Kärdla elanikel võimalus ajal, mil postkontor on suletud, tellida saadetised tasuta koju. Kaiv lisas, et tulevikus saab klient tõenäoliselt ise valida, kus ta oma saadetised kätte saada soovib.

