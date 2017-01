Kärdla parki raiutakse hõredamaks

Kärdla linnapargis käivad mitmendat päeva ringi oranžides kostüümides töömehed mootorsaagidega, kes langetavad juba varem märgistatud puid.

Tegemist on Hiiu vallavalitsuse projekti “Kärdla linna­pargi hooldus vastavalt hoolduskavale” elluviimisega. Raiete põhimõtteks on, et raiutakse surnud ja surevad puud ning ohtlikud puud. Ohtlikena käsitletakse teede ääres kasvavaid halvas tervislikus seisundis, viltuvajunud, murdunud latvadega jne puud. Surevate puude hulgas on hulk vanu sangleppi. Erandina jäetakse alles ka mõningad vanemad surnud ja surevad puud, samuti säilitatakse ajalooliste puude kände.

Ka parandatakse vanade ja väärtuslike põlispuude elu­tingimusi – eemaldatakse nende võrade sisse kasvavad noored puud, peamiselt vahtrad – ning kujundusraietega avardatakse vaateid kirikule, struktureeritakse olemas­olevaid pargiaasu ja nendevahelisi koridore/teeradasid.

Kokku on linnapargist kavas raiuda 263 puud. Neist 18–24 on vanad, nn ajaloolised puud, peamiselt sanglepad ja saared, ülejäänud ja nooremad valdavalt saared ja vahtrad. Kaaluma peab veel vähemalt kuue vana, kuid halva tervisega puu raiet, mille hulgas ka kiriku ees kasvavad lehised.

Põõsastele tehakse uuenduslõikust ja kümme põõsast raiutakse välja. Muuhulgas Posti tänava äärne sirelipõõsas, kuna see takistab nähtavust ristmikul ja sarapuu pargi loodenurgas, kuna on liiga Posti tänava servas ja kasvab elektriliinidesse. Samuti kukerpuupõõsad obeliski juures ja sirelipõõsad pargi lõunaosas, kuna need on võrdlemisi kidurad.

Raietöid teeb parima pakkumuse teinud AS Mustamäe Haljastus ja tööd peavad olema lõpetatud 31. märtsiks. Hiiu valla maastikukujundaja-haljastusspetsialist Mai Sinilaid selgitas, et käimasolevad raietööd on üks etapp linnapargi hoolduskavast. Projekti kogumaksumus on 12 000 eurot, sellest 11 000 euroga toetab keskkonnainvesteeringute keskus, ülejäänu on valla panus.

Töö aluseks on maastikuarhitekti Kristiina Hellströmi koostatud hoolduskavad Kärdla linnapargile ja rannapargile, mis valmisid 2015. aastal. Valla kodulehel leiduv hoolduskava on huvipakkuv materjal. Sellest selgub, et looduskaitsealuse Kärdla linnapargi pindala on u 5 hektarit, vanimad puud on istutatud 130–140 aastat tagasi. Ilupuid laskis istutada parun Ungern-Sternberg ning kalevivabrikul oli ametis oma aednik koos abilistega kogu tehase toimimise perioodil.

