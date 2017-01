Hoidkem ennast

Esmaspäeval hukkus traagilises õnnetuses Kärdla kooli majahoidja Rein Maalmeister.

Ka Hiiu Lehe toimetuse pere tundis Reinu hästi – toimetuses käis ta naabermaakondade ajalehti uurimas ja artikleid kopeerimas. On väga kurb, et enam ta ei tule.

Tagasihoidliku mehe lahkumine on põhjustanud tundeliste avalduste laine. Kuigi ta elas üksi ja näis üksildasena, on paljudel jagada mälestusi temast ja paljud tunnistavad, et temast jääb tühimik Kärdla igapäevaellu.

Lisaks Hiiu Lehes ilmunud koolipere järele­hüüdele ütlesid paljud Reinu kohta häid sõnu, avaldasid kaastunnet lähedastele ja meenutasid kohtumisi temaga FB grupis Hiiumaa Heaks.

“Kõik teadsid teda, vaid vähesed tundsid, kuid kõik said osa Reinu headusest ja töökusest…,” võttis üks kommentaator kokku tagasi­hoidliku mehe koha paljude hiidlaste südameis.

Teine nimetas Reinu Hiiumaa püsivaimaks vabatahtlikuks, keda jagus igale poole.

“Ta oli tõesti igal pool ja eraldi nähtus, abivalmis inimene. Tema hooldada oli kiriku ja kooli ümbrus, aga rehaga ja käruga oli teda näha üle linna. Ei olnud sündmust, kus poleks olnud Reinu. Ta oligi väga tuntud. Lausa imelik on minna hommikul välja jalutama ja teda ei tulegi vastu, kohtusime peaaegu igal hommikul. Ehk on tal nüüd teised tegemised,” kirjutas kolmas.

Neljas meenutas, kuidas Rein oli eelmisel õhtul teda libedast trepist alla tulla aidanud ja selleks, et kõndija ei libiseks, kätt pakkunud ja taskulambist tuld näidanud.

Esmaspäeva hommikul juhtus see, mis võib juhtuda igaühega meist. Elades teistele ja andes endast palju, tuleb hoolida ka ise­endast.

20. jaanuar 2017

Autor: Toimetus Esmaspäeval hukkus traagilises õnnetuses Kärdla kooli majahoidja Rein Maalmeister.

Ka Hiiu Lehe toimetuse pere tundis Reinu hästi – toimetuses käis ta naabermaakondade ajalehti uurimas ja artikleid kopeerimas. On väga kurb, et enam ta ei tule.

Tagasihoidliku mehe lahkumine on põhjustanud tundeliste avalduste laine. Kuigi ta elas üksi ja näis üksildasena, on paljudel jagada mälestusi temast ja paljud tunnistavad, et temast jääb tühimik Kärdla igapäevaellu.

Lisaks Hiiu Lehes ilmunud koolipere järele­hüüdele ütlesid paljud Reinu kohta häid sõnu, avaldasid kaastunnet lähedastele ja meenutasid kohtumisi temaga FB grupis Hiiumaa Heaks.

“Kõik teadsid teda, vaid vähesed tundsid, kuid kõik said osa Reinu headusest ja töökusest…,” võttis üks kommentaator kokku tagasi­hoidliku mehe koha paljude hiidlaste südameis.

Teine nimetas Reinu Hiiumaa püsivaimaks vabatahtlikuks, keda jagus igale poole.

“Ta oli tõesti igal pool ja eraldi nähtus, abivalmis inimene. Tema hooldada oli kiriku ja kooli ümbrus, aga rehaga ja käruga oli teda näha üle linna. Ei olnud sündmust, kus poleks olnud Reinu. Ta oligi väga tuntud. Lausa imelik on minna hommikul välja jalutama ja teda ei tulegi vastu, kohtusime peaaegu igal hommikul. Ehk on tal nüüd teised tegemised,” kirjutas kolmas.

Neljas meenutas, kuidas Rein oli eelmisel õhtul teda libedast trepist alla tulla aidanud ja selleks, et kõndija ei libiseks, kätt pakkunud ja taskulambist tuld näidanud.

Esmaspäeva hommikul juhtus see, mis võib juhtuda igaühega meist. Elades teistele ja andes endast palju, tuleb hoolida ka ise­endast. 20. jaanuar 2017

Sildid: maalmeister, rein