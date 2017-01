Hiiu vallavanemal uus nõunik

erakogu

Aasta Hiiu maakonna turismikoordinaatori tööd teinud Liis Remmelg vahetas välja Hiiu vallavanema senise nõuniku Margit Kagadze.Rand ütles, et vallavalitsuse meeskond on saanud väärtuslikku täiendust. “Nüüd, kus valla rahaline seis on taas kontrolli all, saame üha enam pöörata pilgu erinevatele arendusvõimalustele, milles tuleb Liisi senine kogemus suuresti abiks,” ütles vallavanem.Nõuniku peamisteks tööülesanneteks on arendus- ja koostööprojektide koordineerimine, kommunikatsioonijuhtimine, turismialaste tegevuste koordineerimine ja välissuhete hoidmine.Remmelg kinnitas, et eelnev töökogemus maakonna turismikoordinaatorina ja projektijuhina mitmetes mitte­tulundusühingutes, on toeks ka uues ametis.Kagadze, kes töötas nõunikuna mullu aprillist detsembrini, on nüüd täiskoormusega Hiiumaa gümnaasiumi õppenõustaja ja õpetaja. Haridusvaldkonnas on Kagadze töötanud rohkem kui 16 aastat, sh õpetajana, noortenõustajana, õppematerjalide loojana, õppekavade ja hariduslike tugiteenuste arendajana.“Tundsin, et vallavalitsuse meeskond on saanud piisavalt tugevaks, sihid selgemaks ja suhtlemiskultuur avatumaks ning mina saan nüüd taas koolile pühenduda,” ütles Kagadze oma lahkumisotsust kommenteerides.Maakonna turismikoordinaatorina alustab 16. jaanuarist tööd Maria Ruubas.