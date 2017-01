Heilika salong kogub kliente

Päeva rosin

Üks Jausa küla elanik andis toimetusele teada, et Emmaste vallajuhid käivad läbi valla külasid ja agiteerivad inimesi haldusreformi vastu. Emmaste vallavanem Tiit Paulus vastas Hiiu Lehe palvele seda infot kommenteerida, järgnevalt:

“Tõde on selles jutus niipalju, et 6. jaanuaril toimus tõepoolest kohtumine Jausa rahvaga, kes olid kokku tulnud külaseltsi asutamise mõtete aruteluks. Kuulasin ära nende mured ja rääkisin omakorda valla mõtetest seoses Jausa külaga. Vallal on plaanis Jausa veevarustuse rekonstrueerimine ja sel teemal, kuidas projekti täpselt läbi viia, me ka mõtteid vahetasime. Külaelanikud avaldasid ka soovi ühe valla tee nimetuse muutmiseks ja vallavalitsus hakkab asjaga tegelema. Kui inimesed juba koos, siis ei saanud me tõepoolest mööda ka haldusreformist. Jutuks oli kujunenud olukord ja seegi, mida võib tuua tulevik, kuna Emmaste vald ei ole liitunud Hiiumaa ühisvalla moodustamise läbirääkimistega. Ühiselt leidsime, et igal juhul tuleb vallavalitsusel ja volikogul seista selle eest, et kohalike inimeste huvid oleksid ka edaspidi kaitstud ja nende elu ei läheks halvemaks.”

Küsis Peep Lillemägi