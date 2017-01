Erki Nool kinkis Hiiumaa noorsportlastele kaks teivast

ERR

Kümnevõistluse olümpiavõitja Erki Nool kinkis Käina ja Emmaste noorsportlastele harjutamiseks teivashüppe teiba, mille andis üle TV 10 Olümpiastarti teisel etapil Lasnamäe kergejõustikuhallis.

Autor: Kaasautor ERR



Sildid: Erki Nool, Kergejõustik, Maasel, teivas, võistlussarja