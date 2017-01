Aastapäevamatk Korbi mägedesse

1932. aasta 19. jaanuaril loodud vabatahtlik isamaaline skautlik Kaitse­liidu noorteorganisatsioon Kodu­tütred tähistab tänavu 85. tegevusaastat.

Hiiumaa Kodutütred ja Noored Kotkad tähistasid seda väikese matkaga Kõpu poolsaarel asuvates Korbi mägedes. Matkaseltskond oli päris suur: 44 matkajat, nendest 19 kodutütart ja kümme noorkotkast, kaasas olid ka lapsevanemad ja vaba­tahtlikud noortejuhid. Teekonna pikkuseks oli 4 kilomeetrit ja see oli kõigile jõukohane. Huvitavaks tegi matka see, et liikusime pimedas. Käisime ka Hiiumaa kõrgeimas punktis, kus meile räägiti saare ja selle tuletornide ajaloost.

Matkajuhiks oli orienteeruja ja naiskodukaitsja Inna Lepik. Lõpuks jõudsime mere äärde riigimetsa majandamise keskuse lõkke­platsile, kus meid ootas soe sõdurisupp ja kringel. Sooja supi söömine õhtupimeduses lõõmava lõkke kõrval oli südantsoojendav ja elevust­tekitav.

Samas salvestasime ka kodu­tütarde Lääne ringkonna Hiiumaa jaoskonna video­tervituse, mille saatsime meie peavanemale Angeelika Narisele.

Muljeid jagasid

Kättriin Remmelg,

Mari-Liis Kerk,

Merje Reismaa

