Nööbist kinni

Mida on kavas teha tühjalt seisvate hoonetega Kärdlas Pargi 3 kinnistul? Mis saab Sadama tänava ääres asuvast Kärdla kalevivabriku aegsest keldrist, mis võsast välja raiuti?

Vastab Hiiu valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak: Hiiu valla eesmärgiks on uue sotsiaalkeskuse rajamine Pargi tn 3 kinnistule. Kinnistul paiknevad hooned on pikalt kasutusest väljas olnud ja neid ei ole muinsuskaitse alla võetud. Tuleb tõdeda, et oluline linnaruumi osa linna peamises liikumiskoridoris Kärdla sadam–Keskväljak, on avalikust kasutusest väljas ning rikub linnapilti. Vallal on esimese sammuna kavas koostada lammutusprojekt alal paiknevate ehitiste kohta. Projekti käigus mõõdistatakse hooned, samuti uuritakse hoonete ajalugu, materjale, detaile ja väärtust. Kogutud info põhjal on võimalik kaaluda lammutusotsuse tegemist iga üksikobjekti kohta eraldi. Kui mõne hoone kohta ilmnevad olulised asjaolud, näiteks märkimis­väärne kultuuriväärtus, siis lammutusotsust teha ei saa. Kahe otsaga kelder asub tõenäoliselt Pargi tn 2 maaüksusel, mis kuulub Riigi kinnisvara aktsiaseltsile ning vallal sellega plaane ei ole. Vallavalitsus on alati avatud arvamustele, seisukohtadele ja informatsioonile, mis puudutab Pargi tn 3 hoonete ajalugu. Oleme ka valmis koos kohapeal käima ja ala tutvustama.”

Autor: Helja Kaptein

