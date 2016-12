Soovime lahket jõulutaati

Soovime kõigile hiidlastele lahket jõulu­taati ja suurt kingikotti. Vitsaraod jäägu metsa edasi kasvama, sest metsapuid on meil väga vaja ja riidu üldsegi mitte. Pigem rahulikku arutelu.

Meil Hiiu Lehe toimetuses käis sel aastal, erinevalt varasematest, koguni kaks jõulu­vana ja ikka kingitustega. Fototõestus ühe jõuluvana külaskäigust on juhtkirjale lisatud. Ka tema saatjapäkapikk on pildile jäänud.

Saame järeldada, et oleme toimetusega sel aastal teinud head tööd, kui isegi jõuluvana meiega rahul on. Võib ju ka olla, et tegemist on väikestviisi avansiga. Püüame siis edas­pidi veel rohkem, et Hiiumaa uudiseid võimalikult hästi kajastada.

Nägime sedasama jõuluvana ka mujal ringi liikumas – ju siis on meil palju häid inimesi, kes kiitust ja kingitust väärt. Hiidlaste kõige suurem jõulukingitus liigub aga Heltermaa ja Rohuküla sadamate vahet.

Nii ei riku tänavust pühademeeleolu ka lume puudumine – rõõm on hinges ja jõuluvalgus särab meie sees nagu merelt sadamasse saabuv uus laev.

Hiiu Lehe toimetus

23. detsember 2016