Politsei pühadekaardi sai neli autojuhti

Tänavu saavad politseilt hoiatava pühadekaardi ligi 800 inimest, kes on aasta jooksul liiklusnõuete vastu eksinud viis või enam korda. Hiiumaale läks politsei poolt pühadekaart teele neljale inimesele. Saadetud kaartide koguhulgast moodustab see 0,5 protsenti.Kaardi saajateks on inimesed, kes on alates möödunud aasta novembrist kaheteist kuu jooksul toime pannud viis või enam liiklusalast rikkumist.PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo sõnul tuletab politsei kaardiga rikkujatele meelde, et liiklusnõuetest kinni­pidamine on vajalik kõigi liiklejate turvalisuse huvides. “Hooletus ja tähelepanematus teedel või oma sõiduki seisu­korra osas ning liiklusnõuete eiramine võivad kaasa tuua tõsiste tagajärgedega õnnetused. Liiklusnõuded on mõeldud täitmiseks just selleks, et kõik õhtul turvaliselt koju tagasi jõuaks,” sõnas Loigo.Kõige enam liiklusrikkumisi pani sel aastal toime 31aastane Indrek, kellel kogunes aasta peale 22 rikkumist.17 rikkumist saatis korda 21aastane Henry ja 16 rikkumist 18aastane Steven.Rikkumiste hulgas esineb kõige rohkem lubatud sõidukiiruse ületamist, mis moodustab ligi viiendiku kõigist rikkumistest. Sellele järgneb juhtimisõiguseta sõitmine ja tehnonõuetele mittevastava sõiduki juhtimine. Kokku on kaardi saajad toime pannud 5320 rikkumist. Tänavuste kaardisaajate hulgast 106 said politseilt pühadekaardi ka möödunud aastal.