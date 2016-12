Minister Korb Hiiumaa visiidil

Teisipäeval, 27. detsembril on Hiiumaa visiidil riigihalduse minister Mihhail Korb. Ministri võtab vastu Hiiu maavanem Riho Rahuoja. Maavanem avaldas lootust, et pärast seda kohtumist on seoses haldusreformiga rohkem infot.

Minister kohtub ettevõtjatega, omavalitsusjuhtidega, maavalitsuse ja riigiasutuste esindajatega, käib plastiettevõttes M ja P Nurst, Hiiumaa pruulikojas.

Sildid: Mihhail Korb, minister, visiit