Hiidlased tervitasid valget laeva Leigri leiva ja kitsega

Helja Kaptein

Palun oota...

Neljapäeva varahommikul sildus Heltermaa sadamas oma esimese liinireisi teinud uus parvlaev Leiger, mida hiidlased võtsid vastu soola­leivaga. Kohal olid ka tähtsad isikud: jõuluvana, Hiiu maavanem ja kits koos saatjaga.

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein



Palun oota... Neljapäeva varahommikul sildus Heltermaa sadamas oma esimese liinireisi teinud uus parvlaev Leiger, mida hiidlased võtsid vastu soola­leivaga. Kohal olid ka tähtsad isikud: jõuluvana, Hiiu maavanem ja kits koos saatjaga. Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Leiger, parvlaev