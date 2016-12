Evelin Ilves esitleb Linnu lugusid

Täna, 23. detsembril esitleb Kärdlas oma äsjailmunud raamatut “Linnu lood” Evelin Ilves.

Kohal on autor, peategelane Linnu ja võib-olla ka Schubert. Tegemist on “Linnu lugude” viimase esitlusega sel aastal ning see algab kell 14 Keskväljaku Konsumi kaupluse teisel korrusel raamatukaupluses Magnuse Äri.

